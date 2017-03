Actualidade

A administração do Parque Nacional da Gorongosa (PNG) acredita que as investigações em curso sobre a evolução do Homem têm potencial para mudar a história e colocar a principal área protegida na trajetória de Património da Humanidade.

"Há sinais muito fortes de que o facto de estarmos posicionados na ponta mais a sul do vale do Rift coloca-nos potencialmente na rota da [história da evolução humana", refere em entrevista à Lusa Mateus Mutemba, administrador do PNG, recordando que as grandes descobertas que levaram ao conhecimento mais atual sobre a evolução da espécie ocorreram nessa faixa, como os achados de Oldevai Gorge ou a emblemática Lucy.

"Todos eles ocorreram ao longo do vale do Rift", salienta Mateus Mutemba, num momento em que uma equipa multidisciplinar liderada pela portuguesa Susana Carvalho, investigadora da Universidade de Oxford e diretora adjunta de Paleontologia e Primatologia do PNG, procura vestígios sobre a evolução do Parque e os primeiros dados apontam para uma cronologia geológica de sete milhões de anos, quando surgiu a humanidade.