Síria

O primeiro grupo de rebeldes, que ainda resistia na cidade síria de Homs, no centro do país, começou a abandonar a localidade, confirmou o governador da província, Talal al Barazi, à agência oficial de notícias síria, SANA.

O primeiro grupo de 1.500 milicianos e civis começou a sair em autocarros do bairro de Al Waer, o único que estava no poder das forças opositoras.

A saída dos rebeldes da cidade síria de Homs estava prevista num pacto alcançado na passada segunda-feira entre as fações rebeldes locais e as autoridades sírias com mediação russa, segundo a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, e inclui a transferência dos combatentes para a zona de Yarablus (norte), controlada por grupos rebeldes e fações islamitas.