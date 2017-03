Actualidade

Um homem foi hoje abatido no aeroporto de Orly, em Paris pelas forças da ordem, depois de ter roubado uma arma a um militar do dispositivo de vigilância antiterrorista, anunciou o Ministério do Interior francês.

Cerca das 7:30 de Lisboa (8:30 em Paris), "um homem arrebatou uma arma a um militar e depois refugiou-se numa loja do aeroporto antes de ser abatido pelas forças de segurança", declarou à France Presse um porta-voz do Ministério do Interior.

A mesma fonte afirmou que não há feridos e segundo testemunhas o aeroporto está a ser evacuado.