Actualidade

A ANA- Aeroportos aconselhou hoje os passageiros com destino a Paris-Orly a verificarem o estado dos voos, dado que o tráfego aéreo foi "completamente interrompido" no aeroporto de Orly, depois de um homem ter sido abatido no local.

Contactada pela Lusa, fonte da ANA - Aeroportos de Portugal disse que "para já [cerca das 09:45] não há voos cancelados" para Paris-Orly, mas "provavelmente pode ser que venham a ser divergidos para o aeroporto Charles de Gaulle".

Segundo a mesma fonte estão previstos para hoje 20 voos, partidas e chegadas, dos aeroportos portugueses para Orly-Paris.