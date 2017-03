Actualidade

O lusodescendente Cédric Melado, cofundador da leiloeira parisiense FauveParis, tem "o sonho de fazer um leilão 100% português em Paris", isto é, com artistas portugueses, e espera realizá-lo ainda este ano.

"O meu sonho, como lusodescendente, é fazer um leilão 100% português aqui em Paris. Pode ser muito lindo com ótimos resultados porque Portugal - toda a gente está a ver agora - não é só um pequeno país que está no fundo da Europa, é um país com uma cultura muito rica", contou o leiloeiro à agência Lusa, adiantando que vai inaugurar, em abril, um escritório no Porto.

O jovem de 33 anos verificou que "há cada vez mais colecionadores franceses que estão a comprar arte portuguesa", tendo vendido, há pouco tempo, uma tela de Manuel Cargaleiro a um cliente francês que já tinha várias peças em azulejo do artista.