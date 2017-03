Actualidade

Washington e Pequim concordaram hoje que a tensão na península coreana alcançou um nível "bastante perigoso" e comprometeram-se a fazer "todo o possível" para evitar um conflito, afirmou hoje o secretário de Estado dos Estados unidos, Rex Tillerson.

"Penso que partilhamos a opinião de que as tensões na península são agora bastante elevadas e de que as coisas alcançaram um nível bastante perigoso", afirmou Tillerson numa conferência de imprensa depois de se reunir em Pequim com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi.

"Comprometemo-nos a fazer tudo o que possamos para prevenir o rebentamento de qualquer conflito", adiantou.