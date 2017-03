Actualidade

O incêndio que esta madrugada lavrou numa empresa de Santa Maria da Feira dedicada à retoma, triagem e valorização de resíduos de papel, cartão e plástico tem 90% dos seus 2.000 metros quadrados de área edificada destruídos.

A informação foi hoje revelada pelo comandante José Carlos Pinto à Lusa, que desde as 18:46 de sexta-feira coordenou as operações de combate ao fogo na J. Nunes e Filhos, Lda, onde os trabalhos envolveram uma equipa que chegou a contar com 135 bombeiros em simultâneo.

"O edifício teria uns 2.000 metros quadrados e 90% disso ficou destruído", declarou o coordenador das operações levadas a cabo na freguesia de S. Paio de Oleiros, onde o incêndio ficou dominado por volta das 04:00.