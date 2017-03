Autárquicas

O deputado António Costa da Silva vai ser o candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Évora, de maioria CDU, nas eleições autárquicas deste ano, revelaram hoje à agência Lusa fontes partidárias.

O nome do deputado social-democrata, eleito pelo círculo de Évora, foi aprovado, por "unanimidade e aclamação", no plenário da assembleia de secção, realizado na sexta-feira à noite, disse à Lusa o presidente da Comissão Concelhia do PSD, José Policarpo.

Depois de aprovada pela concelhia, a candidatura de António Costa da Silva terá ainda de ser ratificada pela Comissão Política Distrital e pelo Conselho Nacional do PSD, que está marcado para a próxima terça-feira.