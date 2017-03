Actualidade

José Couceiro, treinador do Vitória de Setúbal, recusou hoje a ideia de poder enfrentar no domingo, no jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, um FC Porto fragilizado pela eliminação da Liga dos Campeões.

"Vamos ter um jogo com grau de dificuldade muito elevado. O FC Porto está bem e é poderoso. Não creio que o jogo com a Juventus, a meio da semana, tenha influência na motivação ou cansaço", disse em conferência de imprensa.

De forma a contrariar a ideia de os 'azuis e brancos' poderem entrar fragilizados no Estádio do Dragão, o técnico dos sadinos sublinha o bom momento que atravessam no campeonato, considerando que estão mais fortes do que na primeira volta.