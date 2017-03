Actualidade

A declaração final da reunião de ministros das Finanças do G20, hoje divulgada, exclui a tradicional condenação ao protecionismo económico e o apoio ao Acordo de Paris sobre o clima, refletindo a relutância do Governo norte-americano sobre os dois assuntos.

"Estamos a trabalhar para fortalecer a contribuição do comércio para as nossas economias", realça a declaração negociada entre os participantes, que estão reunidos desde sexta-feira em Baden-Baden, cidade no oeste da Alemanha.

DN // VM