Actualidade

O internacional mexicano Jesus Corona integrou hoje sem qualquer limitação o treino do FC Porto, equipa que recebe no domingo o Vitória de Setúbal, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

De acordo com informação do site oficial dos 'dragões', Corona trabalhou sem qualquer tipo de limitação, em sessão que decorreu no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Ausente esteve o avançado Rui Pedro, que se encontra ao serviço da seleção de sub-19, enquanto o guarda-redes Mouhamed Mbaye, do FC Porto B, integrou os trabalhos da equipa principal.