Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, deixou de fora Esgaio, Geraldes e Joel Campbell para o jogo de hoje diante do Nacional (18:15), da 26.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio José Alvalade.

Em relação ao último jogo, o técnico 'leonino' fez sair os três jogadores e regressaram o médio brasileiro Bruno César e o avançado Alan Ruiz, que cumpriram castigo no embate diante do Tondela (triunfo por 4-1).

O grande ausente no Sporting continua a ser o médio e capitão Adrien Silva, que se encontra lesionado.