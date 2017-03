Actualidade

O candidato presidencial francês Emmanuel Macron, favorito nas sondagens, propôs hoje o restabelecimento do serviço militar obrigatório, extinto há 20 anos, com um mês de duração, para dar resposta às necessidades de segurança do país.

O ex-ministro da Economia, que apresentou hoje o seu programa para a Defesa, assegurou que a implantação de um serviço militar de um mês "é um verdadeiro projeto de sociedade" que permitirá favorecer a miscigenação social.

Macron tenciona, se for eleito, apresentar até ao final do ano uma lei restabelecendo o serviço militar obrigatório e universal, envolvendo cerca de 600.000 jovens anualmente.