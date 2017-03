Actualidade

Um grupo libanês de defesa dos animais anunciou hoje ter salvado três pequenos tigres da Sibéria, desidratados e cheios de vermes, que estavam no aeroporto de Beirute em trânsito para um jardim zoológico na Síria.

A "Animals Lebanon" explicou que resgatou as crias no início da semana, depois de terem passado mais de sete dias fechados em condições "inaceitáveis" no aeroporto de Beirute.

Os animais chegaram a 07 de março ao aeroporto de Beirute vindos da Ucrânia. E passaram uma semana dentro de uma caixa de madeira, por supostas confusões sobre a viagem, disse a vice-presidente da organização Maggie Shaarawi.