Actualidade

O antigo primeiro-ministro José Sócrates considerou hoje em Coimbra que o anterior Governo, ao entregar a resolução do BES ao Banco de Portugal, mostrou "cobardia política".

A decisão do anterior Governo liderado por Passos Coelho não ter discutido a resolução do BES no Conselho de Ministros e remeter o assunto para o Banco de Portugal mostra "um misto não apenas de ideológico, mas também alguma coisa que tem a ver com cobardia política", afirmou hoje José Sócrates.

O antigo primeiro-ministro falava do tema após ter sido questionado por um dos membros da plateia que assistia ao painel "Haverá uma política apartidária?", integrado no primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia, que decorre na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.