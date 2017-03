Actualidade

Um golo de Sougou, aos 84 minutos, permitiu hoje ao Moreirense evitar a derrota e empatar 1-1 na receção ao lanterna-vermelha Tondela, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

A precisar de vencer para se manter na luta pela fuga à despromoção, a equipa visitante adiantou-se aos 20 minutos, com um golo de Kaká, mas os 'cónegos' igualaram a contenda a seis minutos dos 90, com um tento de Sougou, que deixa a sua equipa ainda com alguma margem para a zona de descida.

Com o empate, o Moreirense mantém para já a 16.ª posição com 21 pontos, mais quatro do que o seu adversário de hoje, que subiu provisoriamente ao penúltimo lugar, contando os mesmos 17 pontos do último, o Nacional, que atua dentro de momentos em casa do Sporting.