O Sporting de Braga venceu hoje no terreno do Belenenses, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, três meses depois da sua última vitória fora de casa no campeonato.

Após o triunfo sobre o Sporting, na 14.ª jornada, a 18 de dezembro, o Braga voltou a ganhar em Lisboa, desta vez no Estádio do Restelo, com um autogolo de Florent, no primeiro minuto, e um golo de Rui Fonte, aos 19. Maurides, aos 23, marcou para os anfitriões e fixou o resultado final, num jogo em que o Belenenses terminou reduzido a 10, por expulsão de Fábio Nunes (84).

O triunfo permitiu ao Sporting de Braga segurar o quarto lugar, com 46 pontos, ainda sem conhecer os resultados do Sporting (3.º, 51) e do Vitória de Guimarães (5.º, 41). O Belenenses, que averbou a segunda derrota seguida, segue em 10.º, com 32 pontos, mais dois do que o Vitória de Setúbal (11.º) e mais três do que o Feirense (12.º), que jogam no domingo.