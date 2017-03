Actualidade

Uma centena de voos, dos 400 programados, foi hoje adiada no aeroporto parisiense de Orly, na sequência do encerramento temporário da estrutura após um acidente com um homem que acabou abatido, disse o diretor do aeroporto, Franck Mereyde.

Apesar de os dois terminais de Orly terem aberto ao longo do dia, as companhias aéreas não tiveram pessoal suficiente para recuperar a normalidade que, segundo o responsável, só será restabelecida no domingo de manhã.

O terminal Sul, onde se registou o tiroteio que acabou com a morte do homem, foi o último a abrir de forma progressiva, depois das 14:00, uma hora após de se ter iniciado a atividade na zona Oeste.