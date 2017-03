Actualidade

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, realçou hoje no final do encontro de ministros das Finanças do G20, na Alemanha, que é necessário promover a cooperação global para garantir a manutenção do ritmo de crescimento económico atual.

"O nosso encontro mostrou mais uma vez que o G20 desempenha uma plataforma crucial para que as maiores economias trabalhem em conjunto dentro de uma rede de trabalho estabelecida. Reunimo-nos numa altura em que o crescimento está a ganhar 'momentum' em todo o mundo e existem sinais de que a economia mundial atingiu um ponto de viragem, apesar da manutenção das incertezas", realçou em comunicado a responsável.

"Políticas monetárias, orçamentais e estruturais fortes são mais importantes do que nunca devido ao que vem a seguir. A cooperação global e a escolha de políticas certas podem ajudar a alcançar um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo, enquanto as erradas podem colocar um ponto final no atual ritmo de crescimento", acrescentou Lagarde.