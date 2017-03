Actualidade

O Sporting recebeu e venceu hoje o Nacional, por 2-0, com golos do holandês Bas Dost, melhor marcador da I Liga portuguesa de futebol, que passou a liderar a corrida à Bota de Ouro europeia.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o avançado 'leonino' marcou aos 13 e aos 34 minutos e atingiu os 24 golos no campeonato, ultrapassando o argentino Lionel Messi (FC Barcelona) e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) na luta pelo prémio de melhor marcador na Europa.

Os 'leões' seguem no terceiro lugar, com 54 pontos, a nove do Benfica e a oito do FC Porto, que ainda não jogaram nesta ronda, enquanto o Nacional caiu para o último lugar, com 17 pontos, tantos quanto o Tondela.