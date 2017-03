Actualidade

O Presidente brasileiro, Michel Temer, convocou uma reunião ministerial de emergência para domingo a propósito do escândalo sobre a segurança da carne vendida no país e no estrangeiro pelo principal fornecedor do país.

O chefe do Governo brasileiro reúne-se, primeiro, com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e depois com representantes das associações de produtores.

Na sexta-feira, a polícia federal do Brasil realizou a operação "Carne Fraca" para recolher provas contra uma organização criminosa liderada por fiscais, executivos de grandes empresas do setor alimentar e intermediários que estariam a vender carne ilegal e até mesmo produtos estragados para o estrangeiro.