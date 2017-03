Actualidade

O Benfica empatou hoje sem golos no terreno do Paços de Ferreira, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e deixou a liderança ao alcance do FC Porto.

O tricampeão, que vinha de seis vitórias seguidas no campeonato, passou a somar 64 pontos, mais dois do que o FC Porto, que recebe o Vitória de Setúbal no domingo e pode passar para a frente da classificação, antes de visitar o Benfica, na 27.ª jornada, a 01 de abril.

O Paços de Ferreira, que somou o seu terceiro empate seguido, subiu provisoriamente ao 13.º lugar, com 27 pontos, tantos quanto o Arouca, 14.º, que visita o Marítimo no domingo.