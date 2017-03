Actualidade

O lendário guitarrista norte-americano Chuck Berry morreu hoje aos 90 anos, em casa, na cidade de St Charles, no estado do Misouri, anunciou o departamento de polícia local.

A notícia foi confirmada ao jornal britânico The Guardian por um porta-voz do departamento da polícia de St Charles, que tinha avançado a informação na sua página na rede social Facebook.

Chuck Berry, uma lenda do 'rock and roll', tinha anunciado em outubro, por altura do seu 90.º aniversário, que iria editar um novo álbum.