Actualidade

A administração norte-americana quer construir um muro na fronteira com o México com nove metros de altura, que tenha bom aspeto do lado norte e que seja difícil de trepar e cortar.

Os requisitos surgem em dois anúncios publicados pela agência do departamento de segurança que controla as fronteiras e alfândegas, e que supervisionará o projeto.

As propostas deverão chegar ao Governo dos Estados Unidos até ao próximo dia 29 de março.