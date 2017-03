Actualidade

As piores chuvas, transbordo de rios, deslizamentos de terras e inundações a atingirem o Peru em duas décadas já mataram 72 pessoas e afetam mais de metade do país, informaram no sábado as autoridades peruanas.

As chuvas inesperadas foram seguidas de tempestades que atingiram fortemente a costa do Peru, causando a inundação de hospitais e deixando algumas vilas isoladas. As tempestades foram causadas pelo aquecimento da superfície das águas no Oceano Pacífico, e espera-se que continuem por mais duas semanas.

Quando, em 1998, o país assistiu a um período semelhante de precipitação intensa e cheias, atribuídas ao fenómeno El Niño, 374 pessoas morreram.