A Bélgica assinala na quarta-feira o primeiro aniversário dos ataques no aeroporto de Bruxelas e numa estação de metro com cerimónias que incluem "um minuto de barulho" ao invés de silêncio.

A circulação de comboios, elétricos e autocarros será suspensa para recordar as 32 pessoas que morreram e as mais de 320 que ficaram feridas nos ataques reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A Bélgica permanece em estado de alerta, com soldados a patrulharem as ruas, um ano depois das explosões levadas a cabo por uma rede que as autoridades acreditam ter estado também por detrás dos ataques de novembro de 2015, em Paris.