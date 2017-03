Actualidade

O Presidente chinês Xi Jinping e o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson comprometeram-se hoje, em Pequim, a trabalhar para fortalecer os laços entre os seus países.

Xi e Tillerson encontraram-se horas depois de a Coreia do Norte ter lançado um 'rocket' e quando decorrem negociações para uma cimeira no próximo mês com Xi e Donald Trump, nos Estados Unidos.

Xi disse a Tillerson que ele e Trump decidiram, num telefonema no mês passado, "fazer um esforço conjunto para desenvolver a cooperação China-Estados Unidos". "Acreditamos que podemos garantir que a relação vai avançar de forma construtiva para uma nova era", afirmou.