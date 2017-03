Actualidade

A situação relativa à segurança no Mali "permanece preocupante" apesar dos recentes destacamentos de tropas e alguns progressos no acordo de paz do país, disse no sábado o líder da missão de paz da ONU em Bamaco.

"A situação geral de segurança permanece preocupante. Somos todos frequentemente atacados por grupos armados", disse Herve Ladsous, em conferência de imprensa.

Criada em julho de 2013, a operação de paz da ONU (MINUSMA), com 13 mil operacionais, é considerada uma das missões de paz mais mortíferas desde que a ONU foi para a Somália em 1993, onde mais de 70 capacetes azuis foram mortos.