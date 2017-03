Actualidade

A última grande central energética alimentada a carvão em Pequim suspendeu operações, com a eletricidade da cidade a ser agora gerada por gás natural, informou a agência de notícias estatal.

O encerramento da central térmica Huangneng Beijing surge após a reunião anual legislativa, onde o primeiro-ministro Li Keqiang prometeu "tornar os céus novamente azuis", num discurso transmitido em todo o país.

De acordo com a agência Xinhua, Pequim tornou-se a primeira cidade do país a ter todas as suas centrais energéticas alimentadas a gás natural, um objetivo traçado em 2013.