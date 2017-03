Economist

A Economist Intelligence Unit (EIU) considera que a intenção do Brasil de reformar o sistema fiscal é positiva, mas alerta que isso tem de ser feito este ano, antes de começar a campanha para as eleições de outubro.

"Reformar o complexo e ineficiente sistema fiscal brasileiro é positivo e ajuda o crescimento, mas há uma janela de oportunidade limitada; as reformas terão ser alcançadas antes do início de 2018, antes da campanha para as eleições de outubro começar", escrevem os peritos da unidade de análise económica da revista britânica The Economist.

No comentário ao anúncio feito no princípio do mês, a EIU escreve que "algumas das medidas da reforma são vistas com suspeita pela comunidade empresarial, o que significa que muito vai depender de como o Governo gerir o processo".