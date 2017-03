Actualidade

O Presidente polaco, Andrzej Duda, assinou uma lei sobre encontros públicos que introduz restrições denunciadas pela oposição como antidemocráticas.

O Presidente, próximo dos conservadores no poder, assinou este texto na sequência de um acórdão do Tribunal Constitucional que considerou na quinta-feira o texto conforme a lei fundamental, segundo um comunicado divulgado no sábado pela Presidência.

A nova lei dá nomeadamente prioridade aos "encontros periódicos" - uma manifestação organizada de forma repetitiva no mesmo local, como as organizadas, todos os meses, pelos conservadores no poder do Direito e Justiça (PiS) para comemorar a morte do Presidente Lech Kaczynski em abril de 2010.