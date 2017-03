Actualidade

O neozelandês Jake Robertson venceu hoje a prova masculina da 27.ª edição da meia-maratona de Lisboa, enquanto o triunfo na prova feminina foi para a etíope Mare Dibaba.

Robertson cumpriu o traçado em 1:00.01 horas, menos 10 segundos do que o queniano James Mwangi, segundo classificado, enquanto o terceiro lugar foi para outro atleta daquele país africano, Edwin Kibet, a 44 segundos. Samuel Barata, no sexto lugar, foi o melhor português com 1:03.52.

Mare Dibaba venceu a corrida feminina com o tempo de 1:09.43 horas, batendo em cima da meta a queniana Vivian Cheruyiot, que gastou mais um segundo, tendo o posto ido para a também queniana Mary Macera, com mais 10 segundos do que a vencedora, numa prova em que Jéssica augusto foi a melhor portuguesa, ao ser sétima com 1:10.38.