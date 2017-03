Automobilismo

Filipe Albuquerque, João Barbosa e Christian Fittipaldi lideraram quase a totalidade das 12h de Sebring, prova pontuável para o WeatherTech IMSA Sportscar Championship, no entanto, com o cair da noite, o trio do Mustang Sampling Cadillac DPI-V.R da Action Express Racing não conseguiu segurar a posição e foram perdendo terreno para os mais diretos adversários na luta pelo título, mantendo o segundo lugar no Campeonato.

Filipe estava por um lado satisfeito pelo trabalho realizado mas por outro triste com o desfecho final: "Tínhamos um andamento fantástico, tudo estava a correr na perfeição e o primeiro lugar era a prova disso. Mas com o cair da noite o carro começou a perder performance. Vamos ter de analisar o porquê. Que alterações provocaram este desfecho?! Simplesmente não tínhamos ritmo para o carro à nossa frente. Estávamos nos limites e não conseguimos lá chegar", começou por referir.

"Felizmente ao contrário da maioria dos carros, também não tivemos qualquer problema mecânico ou outro, tudo correu bem. Temos por isso que estar contentes com o segundo lugar. A vitória era o que ambicionávamos. Voltou a não acontecer, mas não é por isso que vamos baixar os braços. Estamos na luta e isso é sem dúvida o mais importante. A próxima corrida há-de vir e com o empenho e trabalho de todos vamos atingir o objectivo", concluiu.

A próxima prova de Filipe em solo americano será a 2 de Julho com as 6h de Glen.