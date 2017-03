Actualidade

O ex-presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz foi hoje eleito líder do Partido Social-Democrata (SPD) alemão com 100% dos votos dos delegados ao congresso extraordinário.

"Considero que este resultado é o início da conquista da chancelaria", declarou Schulz, candidato a chanceler nas legislativas de 24 de setembro, depois de anunciado o resultado da votação.

A eleição por unanimidade não tem precedente na história do SPD do pós-guerra.