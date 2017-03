Liga inglesa

A equipa de José Mourinho ascende assim à zona europeia, no 5º lugar, com menos um jogo do que alguns dos rivais.

Fellaini (30’), Lingard (62’) e Antonio Valencia (92') marcaram para a equipa de Manchester mas Gestede reduziu aos 77' para 1-2 e ainda causou alguma preocupação aos red devils.

A equipa de Mourinho fica assim a apenas três dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.