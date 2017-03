Actualidade

Um homem foi ferido a tiro durante "um desentendimento" com outro indivíduo ao início da tarde hoje no bairro da Pasteleira, no Porto, mas está "livre de perigo", disse fonte da PSP à Lusa.

Segundo o oficial de dia daquela força policial, o autor do disparo - que terá ocorrido cerca das 14:30, durante uma altercação entre dois indivíduos - já foi detido, mas a arma utilizada "ainda não foi localizada".

De acordo com a fonte, no local encontra-se um efetivo de mais de duas dezenas de elementos policiais, entre os quais duas equipas de intervenção rápida e três equipas de investigação criminal, cujo objetivo é "criar um perímetro de segurança até que os ânimos serenem".