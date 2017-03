Síria

Violentos combates registaram-se hoje no leste de Damasco após um ataque surpresa lançado por grupos rebeldes e de 'jihadistas' contra as forças governamentais, noticiou a televisão estatal síria.

Os rebeldes, liderados pela Frente Fateh al-Sham, o ramo sírio da Al-Qaida, atacaram o bairro de Jobar e avançaram até à zona da praça dos Abássidas, que dá acesso ao centro da capital, segundo a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

"Atacaram as forças do regime com duas viaturas armadilhadas e vários bombistas suicidas", segundo o Observatório.