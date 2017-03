Actualidade

O Marítimo venceu hoje o Arouca por 3-1, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol o qual esteve a perder, vitória que permite aos insulares pressionarem o Vitória de Guimarães, quinto.

Um golo de Sami, aos 20 minutos, colocou os visitantes em vantagem, mas os insulares chegaram ao intervalo já empatados, com um golo de Zainadine, aos 41 minutos, tendo na segunda parte consumado a reviravolta com golos de Keita, aos 62, e de Fransérgio, aos 73.

Com esta vitória, o Marítimo reforça o sexto lugar, agora com 40 pontos, menos um do que o Vitória de Guimarães, quinto, e mais cinco do que o Rio Ave, sétimo, formações que se defrontam ainda hoje, em Guimarães. O Arouca é para já 14.º com 27.