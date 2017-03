Actualidade

A ANA - Aeroportos de Portugal estranha a hora escolhida para a realização do plenário dos inspetores do SEF, segunda-feira às 06:00, porque coincide com o período em que são mais necessários, antecipando atrasos significativos no aeroporto de Lisboa.

"Estranhamos a hora em que se vai realizar o plenário, entre as 06:00 e as 08:00, porque é nesse horário que chegam e partem a maior parte dos voos internacionais com passageiros que precisam de controlo de passaporte na fronteira, os chamados voos 'não Schengen'", realçou fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal à Lusa.

"Poderá haver problemas neste tipo de voos, pelo que pedimos aos passageiros que têm ligações que necessitem de controlo de passaporte para que tentem chegar o mais cedo possível ao aeroporto", acrescentou a mesma fonte.