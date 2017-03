Actualidade

O FC Porto empatou hoje 1-1, em casa, com o Vitória de Setúbal e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança da I Liga portuguesa de futebol, mantendo o atraso de um ponto para o Benfica.

Um dia depois de o Benfica ter cedido uma igualdade em Paços de Ferreira (0-0), deixando o comando ao alcance do FC Porto, os 'dragões' estiveram em vantagem, com um golo do mexicano Corona (45+1 minutos), mas João Carvalho empatou na segunda parte (56) e a equipa de Nuno Espírito Santo viu fechar-se a sua série de nove vitórias seguidas na liga.

Com 63 pontos, o FC Porto manteve um ponto de atraso para o Benfica, antes da visita ao tricampeão nacional, a 01 de abril, no 'clássico' da 27.ª jornada, enquanto o Vitória de Setúbal, que não ganha há sete jornadas, caiu para o 12.º lugar, com 12 pontos, menos um do que Feirense e Belenenses.