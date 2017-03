Liga

O Vitória de Guimarães regressou hoje aos triunfos, ao bater em casa o Rio Ave, por 3-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e manteve o quinto lugar seguro.

Após dois empates seguidos e um 0-0 que persistia ao intervalo, o Vitória impôs-se no Estádio D. Afonso Henriques com golos de Rafael Martins (60 minutos), Hernâni (70) e Texeira (90+1), os dois últimos obtidos já em superioridade numérica, devido à expulsão de Héldon, aos 61 minutos.

A equipa de Pedro Martins segue na quinta posição, com 44 pontos, menos dois do que o Sporting de Braga (4.º) e mais quatro do que o Marítimo (6.º), enquanto o Rio Ave, que vinha de dois triunfos, manteve o sétimo lugar, com 35, mais um do que o Boavista.