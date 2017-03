Timor-Leste/Eleições

As 944 mesas de voto instaladas para a eleição do Presidente da República em Timor-Leste abriram às 07:00 de segunda-feira, hora local em Díli, com funcionários e fiscais eleitorais, efetivos policiais e observadores a serem os primeiros a votar.

Num país onde, normalmente, a vida começa bastante cedo, mesmo antes das urnas abrirem às 07:00 (22:00 de domingo em Lisboa) já havia filas de eleitores à espera de votar no primeiro sufrágio organizado pelas autoridades timorenses sem assistência das Nações Unidas.

O processo eleitoral está a ser organizado pelo Secretariado Técnico de Assistência Eleitoral (STAE), com o voto a ser supervisionado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).