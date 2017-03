Timor-Leste/Eleições

As primeiras horas de votação nas eleições presidenciais em Timor-Leste estão a decorrer com transparência, tranquilidade e sem problemas, de acordo com uma primeira avaliação da missão de observação da União Europeia no país.

"Durante a votação seguiram-se os procedimentos de transparência, as pessoas votaram tranquilamente e em geral todo o processo transcorreu e está a transcorrer bem", afirmou aos jornalistas a eurodeputada basca Izaskun Bilbao Barandica, que lidera os observadores europeus.

"Nos centros urbanos maiores, especialmente em Díli, os membros das mesas demoraram algum tempo a consultar os nomes dos eleitores nos cadernos e há algumas filas", acrescentou.