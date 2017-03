Actualidade

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul qualificou hoje como "um avanço significativo", dentro do programa de armamento da Coreia do Norte, o teste de novos motores de projéteis divulgado no domingo pelo regime de Kim Jong-un.

Um porta-voz do Ministério em Seul explicou à agência noticiosa espanhola EFE que as imagens do ensaio facultadas pela Coreia do Norte e outros dados relacionados parecem mostrar "motores com boa eficiência".

A observação tem lugar um dia depois de Pyongyang ter informado que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, presenciou o teste daquela tecnologia de propulsão, que poderá integrar um motor principal e quatro auxiliares, na base de lançamentos espaciais de Sohae, no noroeste do país.