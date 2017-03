Actualidade

Quarenta e sete crânios e outros restos humanos foram encontrados num novo cemitério ilegal do estado mexicano de Veracruz, informou no domingo o procurador estatal, Jorge Winckler.

Alvarado encontra-se a 20 quilómetros do porto de Veracruz, onde foi descoberta, em setembro último, uma vala de onde foram retirados já 250 crânios e outros restos humanos, num total de mais de mil.

Segundo dados oficiais, de 2011 a 2016 foram descobertas naquele estado do oriente do México 258 valas clandestinas com pelo menos 463 cadáveres.