A China instalou mísseis Dongfeng 16 (DF-16), de alta precisão e com 1.600 quilómetros de alcance, nas proximidades de Taiwan, revelou hoje o ministro da Defesa taiwanês, Feng Shi-kuan, numa comissão parlamentar.

Este destacamento, a par com seis missões de navios e aviões militares chineses em torno de Taiwan desde janeiro e o reforço do poderio aéreo com caças chineses e um russo mostram "um aumento na intimidação militar chinesa", afirmou Feng Shi-kuan.

Face ao reforço do poderio militar chinês e da intimidação, para semear descontentamento em Taiwan e pressionar o Governo a dobrar-se às suas exigências, a ilha deve responder com medidas concretas, defendeu o ministro da Defesa da Formosa.