O plenário dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para analisar os problemas no setor não está a afetar os voos no aeroporto de Lisboa, adiantou à agência Lusa uma fonte da ANA - Aeroportos de Portugal.

"Os voos não estão a ser afetados pelo plenário. As companhias aéreas conseguiram reorganizar as coisas colocando alguns voos a chegar mais cedo e outros a chegar mais tarde", adiantou à agência Lusa o porta-voz da ANA, Rui Oliveira.

No domingo a ANA - Aeroportos de Portugal tinha dado conta de que estranhava a hora escolhida para a realização do plenário dos inspetores do SEF, hoje entre as 06:00 e as 08:00, porque coincidia com o período em que eram mais necessários, e antecipava atrasos significativos no aeroporto de Lisboa.