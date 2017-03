Actualidade

O entalhador António Feiteiro dedica-se há 65 anos à arte de talhar a madeira, apesar de atualmente o trabalho ser pouco e de se queixar da crise e da concorrência dos produtos chineses.

António Feiteiro, de 79 anos, residente em Aldeias, no concelho de Gouveia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda, é um dos últimos entalhadores da região.

"No concelho de Gouveia não há cá outro entalhador. Na Guarda, não sei se há, mas é provável que sim. Agora, aqui no concelho de Gouveia, não. Nem [no concelho] de Seia, não há aqui nada, portanto, não conheço cá nenhum", esclarece.