A centenária livraria Ferin esteve para desaparecer, foi salva pelo dono da Ler Devagar, que a considera a "mais bela de Lisboa", e que lhe vai dar nova vida, a partir de terça-feira, com mais livros, bar e eventos culturais.

Fundada em 1840, a livraria Ferin atravessava graves problemas financeiros, ao ponto de a editora Principia, que em 2011 adquirira 49% do seu capital, ter ponderado fechá-la.

Antes, porém, o responsável da editora, Henrique Mota, falou com o livreiro José Pinho, dono da Ler Devagar (Lx Factory) e organizador do Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, e perguntou-lhe se queria ficar com a livraria.