Actualidade

Os elementos do grupo de lesados do Banif que se concentraram em frente da nova sede do Santander Totta, em Lisboa, desmobilizaram cerca das 09:00, depois de um deles ter sido identificado pela PSP.

Em declarações à agência Lusa no local, Jacinto Silva, da associação dos lesados do Banif - Alboa, explicou: "A nossa intenção é sensibilizar o Santander".

O protesto surpresa, que decorreu de forma pacífica e sem qualquer incidente, começou pelas 07:20, quando os elementos do grupo concentrados em frente ao edifício do Santander Totta, penduraram um manequim enforcado de tamanho real no viaduto sobre a Avenida Calouste Gulbenkian.